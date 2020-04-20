شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من مسلسل Warrior يعود فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الموسم الثانى من مسلسل Warrior، فى 2 أكتوبر المقبل، على شبكة Cinemax، وكانت قد جددت الشبكة المسلسل لـ موسم ثانى فى أبريل الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، يدور مسلسل Warrior خلال حروب تونغ في أواخر القرن التاسع عشر، حيث أظهر "آه ساهم"، معجزة فنون الدفاع عن النفس التي نشأت من الصين، ووصل إلى سان فرانسيسكو، لـ ينتهي به الأمر ليصبح أكثر الرجال غير المرغوب فيها، بـ أقوى منطقة في الحي الصيني.

مسلسل Warrior، من بطولة أندرو كوجي، أوليفيا تشنج، جيسون توبين، ديان دوان، لانجلي كيركوود، توم ويستون جونز، كيران بيو، جوانا فاندرهام، دين جاجر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

كما كشفت شبكة نيتفليكس عن أسماء الخمس حلقات الباقية من الموسم الرابع من مسلسل الإنيمشن Rick and Morty، الذى سيبدأ عرضه يوم 3 مايو المقبل، على شبكة Hulu، تحت اسم Adult Swim، مسلسل الرسوم المتحركة Rick and Morty، من بطولة جوستين رويلاند، كريس بارنيل، سبنسر جرامر، سارة تشالك، كارل والجرين، موريس لاماركي، دان انسجام، توم كيني، ريان ريدلي.

وهذه اسماء الحلقات :

الحلقة السادسة Never Ricking Morty، وستطرح يوم 3 مايو المقبل.

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الحلقة السابعة Promortyus، وستطرح يوم 10 مايو المقبل.

الحلقة الثامنة The Vat of Acid Episode، وستطرح يوم 17 مايو المقبل.

الحلقة التاسعة Childrick of Mort، وستطرح يوم 24 مايو المقبل.

الحلقة العاشرة والأخيرة Star Mort: Rickturn of the Jerri، وستطرح يوم 31 مايو المقبل.

المسلسل يدورحول " ريك " ، وهو عالم عبقري مدمن على الكحول والإهمال، مع حفيده مورتي، وهو صبي عمره 14 عامًا وليس ذكيًا جدًا، معا، يستكشفان الأكوان اللانهائية، مما يتسبب في الفوضى والوقوع في مشاكل.