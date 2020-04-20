شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الخضرة والمياه.. أحمد مكي بلوك جديد في شم النسيم صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد مكي، متابعيه وجمهوره، بصورة له يظهر فيها بلوك جديد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتهنئة الجميع بأعياد شم النسيم.

وظهر مكي في الصورة التي نشرها وحصدت عشرات الآلاف من الاعجابات، وهو بـ "لحية" طويلة ويرتدي "باندانه" وسط الخضرة والمياه، وكتب "كل سنة وانتم طيبيين".

واستقبل مكي عشرات التعليقات من قبل متابعيه على الصورة خلال وقت قصير من نشرها، جاءت اغلبيتها بالتساؤل عن سر اللوك الجديد الذي ظهر به.

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و بدأ النجم أحمد مكى تحضيرات فيلمه الجديد ويحمل اسم مؤقت "مفيش مشكلة"، ليعود من خلاله مكي إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات، منذ أن قدم فيلم "سمير أبو النيل" الذى لم يحقق النجاح المتوقع وقتها.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير فيلم "مفيش مشكلة"، بعد موسم عيد الفطر المقبل، ويجرى صناع العمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إبرام تعاقدات الأبطال المشاركين في الفيلم.

وقدم أحمد مكى آخر أفلامه "سمير أبو النيل" بمشاركة نيكول سابا ودينا الشربينى ومحمد لطفى وحسين الإمام، والذى دارت أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب البخيل سمير أبو النيل "أحمد مكي" الذي يقطن بحي شعبي، ونتيجة لبخله الشديد تقع له العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل منطقته.

من ناحية أخرى، احتفل الفنان أحمد مكي مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التي شارك بها ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت فى فبراير الماضي على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.‏

وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.