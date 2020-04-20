شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج يسرى نصر الله فى حلقة نقاشية "لايف" على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى المخرج الكبير يسرى نصر الله، مساء غد الثلاثاء، فى العاشرة مساء عبر إنستجرام، حلقة نقاشية "لايف" بعنوان "الأسلوب.. ماذا يعنى وكيف يخلقه المخرج"، ويشاركه الحلقة الناقد أحمد شوقى، ويمكن متابعة الحلقة على حساب yousry_nasrallah_public .

كان المخرج السينمائى يسرى نصر الله، قد قال فى إحدى ندوات معرض الكتاب فى نسخته الاخيرة، إنه تعلم فى مدرسة "يوسف شاهين"، وكانت البداية معه فى فيلم "وداعا بونابرت"، مضيفًا: "وظللنا نعمل به 3 سنوات، وبعدها انطلقت فى عالم الكتابة السينمائية وكانت البداية مع فيلم (سرقات صيفية) 1988".

وأضاف "نصر الله"، فى اللقاء الفكرى الذى جمعه بجمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، أنه لم يتعلم من "شاهين" إظهار الذات فى العمل، لكنه تعلم منه أن يدخل أى عمل جديد كأنه أول فيلم له، قائلا: "شاهين لم يكن شخصا متواضعًا فى حياته كان نرجسيا لكنه كان إنسانا متواضعا جدا أثناء عمله"، مؤكدًا أنه تعلم من أشخاص كثيرين كانوا أصحاب تأثير عليه، وأنه دائما ما يستعين بجملة بيكاسو "شغلتك إنك تبقى حرامى لازم تاخد من كل واحد وتضيف لنفسك".

وتابع يسرى نصر الله: "أحمد زكى كان هيموت ويعمل دور فى فيلم (مرسيدس)، ويوسف شاهين هو اللى أعطاه السيناريو، وقلت له "يا أحمد لا أستطيع أن أجعلك أبيض" فرد وقال: "أنت اللى حمار ما بتعرفش تخرج ومش عاوزنى أعمل الدور".