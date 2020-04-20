شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يمنع نسرين طافش من المشاركة في مسلسلات رمضان الإذاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت الفنانة السورية نسرين طافش للاعتذار عن المشاركة في المسلسل الإذاعي "بليز يا إنجليز"، حيث تلقت عرضاً للمشاركة في العمل إلى جانب النجم أحمد عز، إلا أن ظروف تواجدها في دبي وإيقاف حركة الطيران، ضمن الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا منعها من الحضور إلى مصر وتقديم العمل.

مسلسل "بليز يا انجليز" تأليف أيمن سلامة وإخراج على مصيلحى وبطولة أحمد عز وبشرى ولطفي لبيب وليلى عز العرب ومقرر إذاعته على راديو مصر في شهر رمضان المقبل، وينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات الإذاعية الكوميدية، ولكن فى إطار الإثارة والتشويق، وتدورأحداثه في فترة زمنية قديمة، وتحديدًا فى فترة الاحتلال الإنجليزي.



نسرين طافش

وتقضى نسرين طافش وقتها حالياً في الحجر المنزلي بدبى، حيث تقوم بعدد من الأنشطة في المنزل سواء ممارسة الرياضة أو القراءة أو الطبخ والأكل أو التسلية على تطبيق تيك توك، وتعمل على مشاركة متابعيها على السوشيال ميديا بفيديوهات من منزلها بهذه اللحظات خاصة في ظل التزام المتابعين بمنازلهم في هذه الفترة لمنع تفشى فيروس كورونا.

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وقدمت نسرين طافش مؤخراً مسلسل "ختم النمر" من نوعية الـ 45 حلقة، والذى تم عرضه على قناة ON وحقق نجاحاً جيداً، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.

كما تعاقدت نسرين على مسلسل آخر من نوعية الـ 45 حلقة بعنوان "الوجه الآخر" قصة وبطولة ماجد المصرى وسيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سنيرجى ومقرر البدء في تصويره بعد انتهاء أزمة كورونا، ويشارك في بطولة العمل ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى.



نسرين طافش