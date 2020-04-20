روجينا تزين الدراما السورية بـ"أحلى أيام" ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة روجينا فى المسلسل السورى "أحلى أيام" من بطولة معتصم ‏النهار، تأليف طلال ماردينى، وإخراج سيف الشيخ نجيب.‏ يُعتبر مسلسل أحلى أيام استمرارًا للجزأين الأول والثانى من ‏مسلسل أيام الدراسة والذى تناول حياة مجموعة من الطلاب ‏خلال دراستهم فى ثانوية مختلطة وحياتهم الشخصية ‏وتأثيرها على دراستهم وأحلامهم، وبعد عشر سنوات يلقى ‏الضوء على حياتهم وما وصل إليه كل شخص بما فيها ‏من علاقات عاطفية متطرقًا إلى الجانب الاجتماعى ‏والنفسى فى شخصياتهم.‏ Advertisements وتشارك الفنانة روجينا في مسلسل "البرنس" حيث تظهر فى دورة ‏امرأة شعبية وزوجة أحمد زاهر في المسلسل، شقيق بطل العمل محمد ‏رمضان‎.‎ مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ‏وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء ‏بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، ‏سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، ‏حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من ‏الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة ‏الأب‎.‎

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