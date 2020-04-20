شكرا لقرائتكم خبر عن أنت بابايا ولا أنت لاقيني.. إيمي سمير غانم فى فيديو جديد عبر تيك توك بـ"فطوطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة إيمي سمير غانم في مقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق "تيك توك"، وهي تجسد مقطع "أنت بابايا ولا أنت لاقيني".

ونشرت إيمي الفيديو الذي جسدت فيه تلك الشخصية عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهي ممسكه بالدمية "فطوطة" التي اشتهر بها والدها الفنان القدير سمير غانم.

واستعادت إيمي سمير غانم، منذ أيام، ذكرياتها فى تصوير مسلسل "نيللى وشريهان" التى قامت ببطولته مع شقيقتها دنيا، وعرض خلال موسم دراما رمضان 2016، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة صور من كواليس المسلسل منذ تصويره من 4 أعوام، صحبته بتعليق: "من كواليس نيللى وشريهان، بحب المسلسل ده".

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