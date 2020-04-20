شكرا لقرائتكم خبر عن فاكر "دراكو مالفوي" الواد الغلس بتاع هاري بوتر.. البنات هتقطع نفسها عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعزل الفنان توم فيلتون نفسه في بالم سبرينجز بكاليفورنيا مع كلبه الأليف بسبب فيروس كورونا، وهو الفنان البالغ من العمر 32 عاما واشتهر في فيلم هاري بوتر بتجسيد شخصية دراكو مالفوي.

نشر توم الذي أدّى دور دراكو مالفوي صورة له بالأبيض والأسود على حسابه عبر موقع إنستجرام وهي الصورة التي أثارت الكثير من الجدل ورغم آنها ليست صورة فاضحة وإنما جعلت العديد من الفتيات لمغازلة توم، الأمر الذي وصل بفتاة لطلب يده للزواج.

سلسلة أفلام هاري بوتر ساهمت بشكل كبير في شهرة العديد من النجوم ممن شاركوا في السلسلة كأطفال وهم الآن أصبحوا رجالا وكل منهم شق طريقه آخرهم روبرت جرينت والذي ينتظر طفله الأول، من صديقته جروم والتي توطدت علاقتهما في 2011 وأبقيا على علاقتهما بعيدا عن الأضواء إلى أن أفصح جرينت عن علاقتهما للصحافة بعدما شعر بحالة نضج وأنه قادر على الاستمرار في تلك العلاقة وتكوين أسرة.

Advertisements

وتعتبر سلسلة أفلام هاري بوتر سببا فى شهرة دانيال رادكليف الذى اشتهر بتجسيد دور الساحر هارى بوتر فى سلسلة أفلام هارى بوتر المبنية على الروايات، التى حققت أفضل المبيعات فى هذا القرن، كما ظهر فى العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية.

وتدور أحداث الجزء الأخير من هاري بوتر حول البحث عن أحجار الهوكروكس الثلاثة الباقية، التى يستغلها فولدمورت ليقسم بها روحه، حتى يستحيل قتله إذا لم تجتمع سوياً، ويسعى هارى، رون، وهرميون لإيجادها وتحطيمها، وحينها يستطيع هارى تحطيم بعضها ويقوم رون بتحطيم أحدها ليكسروا سر خلود لورد الظلام، يشن فولدمورت حرباً عاتية على مدرسة هوجوورتس تدمر كل شىء، ويصبح مصيرها ومصير الجميع مرهونًا بنتيجة الصراع العاتى الذى سينشأ بين هارى وفولدمورت.