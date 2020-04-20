"إم بي سي مصر" تعرض 3 مسلسلات جديدة غدًا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الحساب الرسمي لقناة "إم بي سي مصر" على إنستجرام، خريطة برامجها ومسلسلاتها التي ستنطلق غدًا 21 أبريل.
وضمت قائمة العروض 3 مسلسلات جديدة، حيث تبدأ القناة عروضها في السابعة والنصف مساءً بعرض مسلسل اللعبة لشيكو وهشام ماجد، وفي الساعة التاسعة تعرض مسلسل خلي بالك من فيفي للنجمة فيفي عبده.
وفي الساعة التاسعة والنصف تعرض القناة مسلسل "2 في الصندوق" لأوس أوس وحمدي الميرغني، وفي العاشرة تعرض برنامج يحدث في مصر لشريف عامر، وفي الثانية عشرة تعرض مسلسل ونسني، لمحمود الليثي وأحمد سلطان نجوم SNL.
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