"هيجيلنا سكتة قلبية من كتر الضحك".. أبرز التعليقات على برنامج رامز جلال الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تضمنت قائمة المحتويات الرائجة بـ"تويتر"، هاشتاج"رامز مجنون رسمي"، بعد طرح قناة "إم بي سي مصر"، برومو البرنامج الذي يعرض حصريا على القناة في شهر رمضان.

وانقسم رواد "تويتر" حول البرنامج، فمنهم من عبر عن إعجابه بالبرومو، ومنهم من هاجموه، ونشر أحدهم صورة محمود كهرباء وعلي معلول لاعبي الأهلي وكتب: "كله الحلقات كوم والحلقتين دوول كوم تاني خالص".

وعلق اَخر: "واضح قوي من ريأكشنات الوش إن المقلب السنة دي صعب قوي وشكلنا السنة دي هيجيلنا سكتة قلبية من كتر الضحك، شابوه رامز كالعادة"، بينما كتب أحدهم: "الإعلان جامد جدا، رامز السنادي شكله عامل برنامج مختلف خالص عن اللي فاته".

وكتب اَخر: "برومو برنامج رامز جلال حلو جداً وعجبني قوي علي معلول وهو بيقوله لو فكيتني هعدمك".

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وطرحت قناة "إم بي سي مصر"، البرومو الرسمي لبرنامج"رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، والذي يعرض على قناتها حصريا خلال شهر رمضان.

ونشر رامز نفسه، البرومو عبر حسابه على تويتر، وعلق : "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

وظهر في البرومو عدد من الفنانين في مقدمتهم فيفي عبده التي لا يخلو برنامج لرامز منها، وياسمين صبري، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، وغادة عادل، وبدرية طلبة وريهام عبدالغفور وعبدالله بالخير، وبسمة ونبيلة عبيد وباسم ياخور ونبيلة عبيد وعبدالباسط حمودة وأروى جودة، والمطربة الشعبية بوسي وحمو بيكا وحسن شاكوش، ومحيي إسماعيل وحمدي الميرغني، ومحمود كهربا وعلي معلول وطارق حامد نجوم الأهلي والزمالك.

برنامج رامز مجنون رسمي يُعرض بشكل حصري على قناة إم بي سي مصر