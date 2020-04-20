هاجموه بسبب "شهيرة" وفنانة قدمت بلاغًا ضده للنائب العام.. حكايات رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في 20 أبريل 1973، ولد الفنان رامز جلال، اسمه الكامل رامز محمد أحمد جلال توفيق، والده المخرج الكبير جلال توفيق، وشقيقه الفنان ياسر جلال.

بدأ رامز دراسته في مدرسة قصر الطفل الإبتدائية، ثم مدرسة الأورمان الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية انتقل إلى مدرسة الجيزة الثانوية، وبعد ذلك التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات وحكايات عن رامز جلال:

البداية الفنية

بعد تخرجه من المعهد العالي للفنوم المسرحية، التحق رامز بالجيش وكان في سلاح المشاة، واشترك في بداياته في عدة أدوار ثانوية منها سهرة تليفزيونية بعنوان "الرجل الطيب"، ثم مسلسل "ناس ولاد ناس"، وبعدها اشترك بمسلسل "حياة الجوهري"، ولفت له الأنظار بقوة في مسلسل "أدهم وزينات والـ 3 بنات"، مع فردوس عبدالحميد وفاروق الفيشاوي ونيكول سابا، وأول عمل قام به أثناء دراسته بالمعهد كان مسرحية جوز ولوز، وشارك أيضًا في مسرحية فيما يبدو سرقوا عبده.

الكاميرا الخفية

قبل ثورة يناير لم يكن لرامز جلال علاقة ببرامج المقالب وفي رمضان 2011، قدم رامز جلال برنامج "رامز قلب الأسد"، والذي عُرض على قناة الحياة وحقق نجاحا كبيرا، بعدها في 2012، قدم رامز ثعلب الصحراء، وفي 2013، قدم رامز عنخ أمون، وفي 2014، قدم رامز قرش البحر

، وفي 2015 رامز واكل الجو، وفي 2016 برنامج رامز بيلعب بالنار، وفي 2017 رامز تحت الأرض رامز تحت الأرض، وفي 2018 برنامج رامز تحت الصفر، وفي 2019 برنامج رامز في الشلال، ويستعد في رمضان2020 لتقديم برنامج رامز مجنون رسمي.

انتقادات واسعة

في كل عام يتعرض رامز لانتقادات واسعة بسبب تنمره على ضيوفه وإيحاءاته الجنسية في بعض الحلقات، وكذا كم الرعب الذي يتعرض له الضيوف، وقال الفنان محمد صبحي على سبيل المثال قال في حلقة مع الإعلامي وائل الإبراشي"اتمنى أن يموت أحد ضيوف رامز جلال ليعرف خطورة ما يقدمه.



حلقة شهيرة

في 1 يونيو 2019، شن رواد موقع تويتر انتقادات بالجملة ضد الفنان رامز جلال وبرنامج "رامز في الشلال"، بعد إذاعة حلقة الفنانة الكبيرة شهيرة.

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وجاءت تغريدات رواد موقع "تويتر" تعبر عن رفضهم عمل مقلب في الفنانة شهيرة بسبب كبر سنها وعدم قدرتها على خوض غمار المقلب، وتحمل انقلاب الزودياك في الماء، كما رفض رواد تويتر سخرية رامز جلال من الفنانة شهيرة ومن سنها في مقدمة برنامجه.

وكتبت إحدى المغردات: هي الفنانة شهيرة تستحمل البهدلة دي"، وكتب آخر "إزاي رامز يجيب فنانة زي الفنانة شهيرة ويعمل فيها مقلب، هو مجنون".

فيلم مع غادة عادل

أعلنت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بعودة التعاون الفني بينها وبين الفنان رامز جلال في فيلم هيكل نظمي من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وقالت غادة عادل في تصريحات لبرنامج "The Insider" بالعربي إنها متحمسة للعمل مع رامز جلال لأول مرة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها لا تتذكر أخر فيلم جمعها مع رامز قائلة: "مشتغلناش من زمان قوي من 55 أسعاف تقريبا، وهو صاحبي قوي وطيب قوي ودمه خفيف قوي".

أزمة أثار الحكيم وإيمان البحر درويش

قدمت الفنانة أثار الحكيم، بلاغا للنائب العام ضد رامز جلال وأسرة برنامج "رامز قرش البحر"، لمنع عرض البرنامج على القنوات الفضائية،لكن قضية أثار انتهت بلا شيء بسبب مقطع فيديو سربه رامز لموافقة أثار على المقلب واختلافها على الأجر.

أيضا الفنان إيمان البحر درويش هاجم رامز وبرنامجه بعد ظهوره في إحدى حلقات برنامجه "رامز بيلعب بالنار"، وتعرضه لإصابات بالغة خلال المقلب،

حيث أصيب بتهتك خطير في كتفه اليسرى، والتهاب حاد في الأوتار، إلى جانب إصابته في العمود الفقري بالفقرتين الرابعة والخامسة، وقد سافر الفنان إيمان البحر درويش إلى لندن لإجراء الفحوصات اللازمة، وبسبب هذه الإصابات رفضت قناة إم بي سي مصر عرض الحلقة خوفًا من ملاحقتها قضائيًا، خاصةً بعد الإصابات غير المتوقعة التي حدثت للمطرب الكبير.