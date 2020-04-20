دينا الشربيني تصور "لعبة النسيان" بأكتوبر ولا صحة لتعرضها لمضايقات في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى مصدر من داخل فريق مسلسل "لعبة النسيان"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، ما تردد حول تعرض موقع تصوير العمل لمضايقات في منطقة المعادي أثناء تصوير أحد المشاهد.

وعلم "الخليج 365" من المصدر أن دينا تقوم منذ عدة أيام بتصوير مشاهدها في ڤيلا بمنطقة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن ما يتردد عن التواجد في المعادي غير صحيح بالمرة.

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، سيناريو وحوار تامر حبيب، إخراج هاني خليفة وأحمد شفيق، بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنچي المقدم، رجاء الجداوي، علي قاسم. وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها، وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.