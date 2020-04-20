شريف منير يهاجم "السوشيال ميديا": "أكبر خطر يواجه العالم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
قال الفنان شريف منير، إن السوشيال ميديا زادت من انهيار الأخلاق وفككت أسر عن بعضها.
ونشر منير، صورة له عبر إنستجرام وهو ممسكا شمعة بيده عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أكبر خطر ممكن يواجه العالم كله،. السوشيال ميديا، اللي سماها تواصل اجتماعي ده كداب لأنها بتفرق مش بتربط بين الناس، فككت الأسر عن بعضها، زادت الكراهية وانهيار الأخلاق. نفسي انام واصحى ملاقيش السوشيال ميديا".
يذكر أن، شريف منير يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل" ونحب تاني ليه " بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي، تارا عماد.
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