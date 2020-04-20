"يا رب تجعل رزقنا النجاح".. روجينا تروج لمسلسلها "أحلى أيام "في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

روجت الفنانة روجينا، لمسلسلها الجديد "أحلى أيام" الذي تشارك ببطولته في رمضان المقبل.

ونشرت روجينا، بوستر المسلسل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسلسل أحلى أيام، رمضان ٢٠٢٠، مع النجم معتصم النهار، تأليف طلال مارديني،، إخراج سيف الشيخ نجيب..باذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح".

مسلسل"أحلى أيام" تم تصويره بين الإمارات العربية المتحدة وسوريا، وبطولة، معتصم النهار ،روجينا،مديحة كنيفاتي، خالد حيدر، يامن الحجلي، رولا شامية ، تأليف طلال ماردينى ، إخراج سيف الشيخ نجيب.

كما تشارك روجينا أيضا، في بطولة مسلسل "البرنس" بجانب محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.