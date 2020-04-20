تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يغضب الكويت بكلمة "مزة"

أعتذر الفنان الكويتي عبدالله بهمن لمواطني بلاده، بعد تدخله في شؤونهم بشأن ما يطلبونه من احتياجات غذائية يومية لمنازلهم.

وينشط عبدالله بهمن في العمل التطوعي عبر توصيل ما يطلبه المواطنون إلى منازلهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وإقرار السلطات الكويتية الحجر المنزلي وحظر التجول.

وبسبب حالة الجدل التي أحدثها اعتراض عبدالله بهمن وانتقاده ما يطلبه الكويتيون، اضطر للاعتذار في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، وقال: "يبدو لي إن ما في أي مبرر قاعد أقدمه ولكني أعتذر للجميع على فيديو التطوع حق اللي فهمني غلط أو أساء فهمي للفيديو".

وتابع الفنان الكويتي قائلًا: "الفيديو مجرد ضحك واللي يعرفني هيعرف إني بضحك وبعلق على أي شيء ساعات، وتطوعي يأتي عن طيب خاطر وأنا مستمتع بالتطوع وتوصيل الطلبات".

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وأضاف: "أنا عمري ما أدور على شو ولا أصور ولكن لفت نظري الطلب ولكني صورت وضحكت، وحتى كلمة (مزة) حق اللي فهمها خطأ أنا أقصد الأشياء اللي نمزمز فيها وإحنا قاعدين نشاهد التلفزيون".

واختتم قائلًا: "اللي يعرفني يعرف إني ريال مسمي ومصلي وأخاف الله ومالي بأي أمور وما تلحقي شك بهالشيء بشهادة اللي حواليني، أعتذر مرة أخرى للجميع وحتى لصاحب الأغراض مانهم شباب بالديوانية كانوا".

وجاء هذا الاعتذار بعد مقطع فيديو سابق نشره عبدالله بهمن عبر تطبيق "سناب شات"، قام فيه بتصوير احتياجات لأحد المواطنين كان قد طلبها من أحد مراكز التسوق بعد الحظر، وكان ينتقده معتبرًا أن ما يطلبه رفاهية وليست أشياء أساسية.