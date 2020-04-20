نشر الفنان رامي صبري صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وهنأ رامي صبري جمهوره بعيد شم النسيم، حيث علق على الصورة قائلا: كل سنة وانتوا طيبيين. حيث علق على الصورة قائلا: كل سنة وانتوا طيبيين. يذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان حياتي مش تمام، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر على طريقته الخاصة .. رامي صبري يحتفل مع جمهوره بشم النسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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