Gene deitch ‏ يتصدر التريند بعد وفاته ب 4 أيام



تصدر الفنان العالمي جين ديتش التريند، وذلك بعد 4 أيام من وفاته.

ويُعد ديتش من أشهر مخرج سينمائي وفنان كوميدي، أشتهر برسم رسوم متحركة مثل توم أند جيري، وTom Terrific، وباباي.



وتلقي مُحبي ديتش خبر وفاته بحزن شديد، وانهالت منشوراتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي، التي تنعيه ببالغ الأسى، فيما شكره الكثيرون على الذكريات المبهجة التي نسجت خيوط طفولتهم.

يذكر أن الفنان العالمي جين ديتش قد فاز بجائزة أوسكار عام 1961 عن فيلمه Munro كأفضل فيلم رسوم متحركة قصير، كما حصل على جائزة Winsor McCay عام 2003، وذلك عن مجمل أعمال الرسوم المتحركة التي قام بها.

