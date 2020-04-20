بعد طرحه لبرومو الحلقات.. " رامز مجنون رسمي" يتصدر تويتر مصر

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الإثنين، هاشتاج بعنوان " رامز مجنون رسمي"، وذلك بعد طرح رامز جلال، الفيديو الدعائي لحلقات برنامجه، المقرر عرضه

خلال موسم مضان.

ونشر "جلال"، الفيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر"، حيث أظهر مشاركة عدد من النجوم، أبزرهم:" فيفي عبده، وياسمين صبري،

وغادة عادل، حمو بيكا، ولاعب الأهلي كهرباء، وعلي معلول، وخط وسط الزمالك طارق حامد".

كما ظهر في الفيديو،" باسم ياخور، ومحيي إسماعيل، وعبد الباسط حمودة، وأروى جودة، وأمينة، حسن شاكوش، حمدي الميرغني، وعبد الله بالخير، وحسن عسيري وأبو المعاطي زكي.