دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الإثنين، هاشتاج بعنوان " رامز مجنون رسمي"، وذلك بعد طرح رامز جلال، الفيديو الدعائي لحلقات برنامجه، المقرر عرضهخلال موسم مضان.
ونشر "جلال"، الفيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر"، حيث أظهر مشاركة عدد من النجوم، أبزرهم:" فيفي عبده، وياسمين صبري،وغادة عادل، حمو بيكا، ولاعب الأهلي كهرباء، وعلي معلول، وخط وسط الزمالك طارق حامد".
كما ظهر في الفيديو،" باسم ياخور، ومحيي إسماعيل، وعبد الباسط حمودة، وأروى جودة، وأمينة، حسن شاكوش، حمدي الميرغني، وعبد الله بالخير، وحسن عسيري وأبو المعاطي زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحه لبرومو الحلقات.. " رامز مجنون رسمي" يتصدر تويتر مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.