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نقابة الممثلين تكشف حقيقة وفاة الفنان عمرو يسري بأمريكا

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كشف  الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة الفنان عمرو يسري في أمريكا بفيروس المستجد .

 

وأكد "عادل" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن الأخبار المتداولة بشأن

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وفاة عمرو يسري شائعات لا مجال لها من الصحة، وأضاف أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي تواصلت مع عمرو عقب إستغاثته بالرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور لعودته إلي مصر.

 

وتابع :" النقابة  تكفلت بجميع إجراءات عودت الفنان عمرو يسري ولكن لم يتم تحديد موعد الطائرة حتى الآن نظرًا لظروف الطيران الحالية".

 

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو يسري نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير  "فيسبوك"، مقطع فيديو له ظهر خلاله يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل لمساعدته في العودة إلى مصر نظرًا لوجوده ضمن العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية.

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