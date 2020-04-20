نوال الزغبي: "كرمال ما تفرقونا و تقرفونا بالطائفية"

ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ السلطة السياسية لرفع السرية المصرفية مع الإفادات العقارية لكل موظفي الدولة، واقترحت تشكيل لجنة محايدة للفساد، مشيرة الى ان السلطة وظّفت الناس بالتساوي طائفيا.

وكتبت نوال على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كرمال ما تفرقونا و تقرفونا بالطائفية متل ما عاملين من اكتر من ٤٠ سنة. انتو وظفتوا الناس بالتساوي طائفياً. ارفعوا السرية المصرفية، مع الإفادات العقارية لكل موظفي الدولة و لتتشكل لجنة محايدة للمحاسبة".

وقد لاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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