ميرنا وليد - بيروت - نشرت الراقصة والممثلة المصرية ​فيفي عبده​ فيديو جديد لها وهي ترقص، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واطلّت فيفي في الفيديو بإطلالة لافتة وطريفة، اذ انها بدت بوزن اكبر من خلال استخدامها احد التطبيقات، وقد تلقت العديد من التعليقات الطريفة من قبل المتابعين.

الجدير ذكره ان فيفي عبده نشرت مؤخرا مقطع فيديو لها ظهرت فيه بالحجاب وبدون مساحيق تجميل، واثارت فيفي جدلا كبيرا بإطلالتها هذه غير المعتادة، واشارت في الفيديو الى انها تريد ان تريح وجهها من المكياج، وعلّقت عليه قائلة: "يا صباح الفل من مصر أم الدنيا بحبكم اوي".

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تفاجئ الجمهور بإطلالتها..هل اكتسبت وزنا زائدا؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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