محمد رمضان برفقة فتاة ويوجه لها هذه الرسالة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ صورة جديدة له مع ابنة صديقه، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجه رمضان من خلال الصورة بالتهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها، اذ انه علّق على الصورة قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا لي لي عيد ميلاد سعيد بنت صديقي الغالي بيشو ربنا يحفظكم ويرعاكم".

الجدير ذكره ان محمد رمضان تعرض مؤخرا لهجوما كبيرا من قِبل العديد من زملائه ومتابعيه، بسبب تحديه لإجراءات الدولة المصرية في التعامل مع ​فيروس كورونا​، خلال إحتفاله مع فريق عمل مسلسله الجديد "البرنس"، بإنتهاء التصوير. اذ تقدّم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد رمضان.

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