سام سميث يؤكد إصابته بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - اشار المغني العالمي ​سام سميث​الى انه مصاب ب​فيروس كورونا​، مع العلم انه لم يقم يإجراءات الفحص ليتبين ذلك.

وكتب سميث على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "لم أقم بعمل أي فحص لكنني متأكد أنني أصبت بالمرض. سأتظاهر بأنني أصبت به لأن كل الأمور التي قرأتها عنه كانت تشير أنني اصبت به".

الجدير ذكره ان سام سميث اطلق مؤخرا اغنية "أنا جاهز" مع النجمة العالمية ديمي لوفاتو، وصورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب من اخراج Jora Frantzis ، وقد حققت نجاحا باهرا.

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