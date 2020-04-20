وليد توفيق: إليسا صوت رائع وحساس وأغنيتها "هنغنى كمان وكمان" تفرح القلب

الإثنين 20 أبريل 2020

النجم اللبنانى وليد توفيق

أعرب النجم اللبنانى وليد توفيق، عن إعجابه الشديد بأغنية "هنغنى كمان وكمان" للنجمة إليسا، مؤكدا أن صوتها رائع وحساس والنس تحب سماعه كثيرا.



وقال توفيق، خلال مقابلة بث مباشر "لايف": "اليسا صوت رائع وصوت حساس، الناس بتحب تسمعه كتير، بتمنى ليها من كل قلبى التوفيق، دايما تفاجئنا، لسه عاملة أغنية أعجبتنى حلوة كتير من الأغانى اللى بتفرح القلب".

كلمة الفنان #وليد_توفيق خلال مقابلة لايف مع #AudioRotana “ #اليسا صوت رائع و حساس الناس بتحب تسمعو كتير بتمنالها من كل قلبي التوفيق دايما تفاجئنا لسا عاملة اغنية اعجبتني حلوة كتير من الأغاني اللي بتفرح القلب "#هنغني_كمان_وكمان @elissakh pic.twitter.com/Y4anUoXH66 — hendu huella inolvidable elissa (@HametiHendu) April 19, 2020

وكان النجم اللبنانى وليد توفيق، هنأ صديقه الفنان رامى عياش، على أغنيته الجديدة "يا حب يا صعب"، التى طرحها مؤخرا متمنيا له التوفيق الدائم.

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ونشر توفيق، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع عياش، صحبها بتعليق: "مبروك حبيبى رامى، ألف مبروك، متجدد دائماً، بالتوفيق من وليد توفيق".

من ناحية أخرى، يتعاون وليد توفيق مع الفنان هانى شاكر فى أغنية من ‏ألحانه باللهجة اللبنانية بعنوان "كيف بتنسى" وانتهى نقيب الموسيقيين من ‏تصويرها فيديو كليب من إخراج هنا حافظ. ‏

وكانت آخر حفلات النجم اللبنانى وليد توفيق فى العاصمة الغانية أكرا، وذلك بعد غيابه عن حفلات هذا البلد لسنوات عديدة، وحضر الحفل ‏الجاليات العربية هناك وحرص وليد على ارتداء الكمامة الطبية خلال تواجده ‏هناك كإجراء احترازى من تفشى فيرس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم ‏أجمع‎.‎

من ناحية أخرى، تخطت أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها النجمة اللبنانية اليسا، 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" فى أقل من أسبوع منذ طرحها، وهى من كلمات شادى نور وتوزيع إلهامى دهيمة وألحان محمد يحيى.

وصورت إليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبى وهى تجرى معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها فى أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد.