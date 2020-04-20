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شكرا لقرائتكم خبر عن سام سميث: أصبت بـ فيروس كورونا وشفيت منه فى منزلى والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
المغنى الإنجليزىسام سميث
صرح المغنى الإنجليزى سام سميث بأنه بـ نسبة "100%" أصيب بـ فيروس كورونا، ولكنه لم يتعرض للفحص خلال إصابته بالمرض، حيث أوضح المغني أنهم أصيبوا بالمرض في وقت سابق، لكنهم بقوا في المنزل بعد التشخيص الذاتي وسمحوا لأنفسهم بالتعافي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " nme"، وقال سميث "لم أخضع للاختبار ولكنني أعلم أنني أصبت بالمرض، كل ما قرأته يشير إلى ذلك تمامًا".
وأكتشف سميث ذلك، بعد إصابة شقيقته بـ نفس الأعراض، مما دفع عائلتها إلى الخضوع لفترات عزل مدتها ثلاثة أسابيع، وصرح سميث " بسبب خضوعى للعزل المنزلى، لقد شفيت منه"، وفقا لما نشر على موقع " nme
وجاء ذلك بعد بعد أيام قليلة من إعلان النجم العالمي سام سميث أنه سيفجر مفاجأة تخطف أذهان المعنيين بالموسيقى والغناء، أشار للنجمة العالمية ديمي لوفاتو في إحدى التعليقات، وهو ما دفع الكثيرين للتكهن أن هناك عملا غنائيا يجمعهما، وكشف سام البالغ من العمر (27 عاما) أن بالفعل هناك أغنية سيقدمها مع ديمي والأغنية تحمل اسم "I'M READY".
وكشف سام سميث عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن الصورة الترويجية لأغنيتهما الجديدة، حيث ظهر سميث ولوفاتو وهما يرتديان ملابس بيضاء، وأكد أن الاغنية سيتم إطلاقها يوم 17 أبريل الجاري وعلق سام سميث على الصورة: "سعيد للغاية لإطلاق هذه الأغنية مع صديقتي الرائعة والموهوبة.. أحبك يا ديمي".
وكان النجم الإنجليزي سام البالغ من العمر (27 عاما) نشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو قصير يهنئ فيه مرتادي الصفحة بعيد الفصح، وأشار إلى أنه سيفاجئهم بإعلان خبر سيسعدهم، وأشار للنجمة العالمية ديمي لوفاتو ذات الـ (27 عاما) وسألها هل أنت مستعدة فردت على الفور "نعم أنا جاهزة"، وهو ما تسبب تداول سلسلة من التكهنات حول إطلاق الثنائي عمل غنائي قريبا وهي المفاجأة التي أكد سميث أنه قرر أن يكشف عنها.
يذكر أن سام سميث استطاع خلال الفترة الأخيرة أن يحقق نجاحا كبيرا وذلك بكليب "To Die For" والذي ظهر به سميث وكأنه "تمثال أصلع"، حيث استطاع ان يحقق الكليب نسبة مشاهدة تخطت الـ 26 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
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