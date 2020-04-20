فستان باللون البرتقالى وحكمة جديدة..نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

الإثنين 20 أبريل 2020

نوال الزغبى

خطفت النجمة نوال الزغبي، الأنظارلها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي ترتدي فستان باللون البرتقالي، وكتبت "الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفه"



وسرعان ما حصدت النجمة آلاف اللايكات على الصورة التي نشرتها منذ قليل، وكان في مقدمة التعليقات النجمة غادة عبد الرازق.

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واستعادت النجمة اللبنانية، منذأايام ذكرياتها مع تصوير فيديو كليب أغنيتها "الجمال ليه ناسى" التى طرحتها العام الماضى، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، فيديو يوضح عمليات تجهيزها قبل التصوير ووضع المكياج.

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة نوال الزغبى، نصائح لمتابعيها لكيفية قضاء وقتهم خلال العزل المنزلى، مشددة على ضرورة ممارسة الرياضة، للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وقالت نوال فى تغريده عبر حسابها الرسمى على تويتر: "ليس من المهم أنى لا أستطيع الذهاب للجيم، ابقى لائق والتزم بحياة صحية، خلال فترة الحجر الصحى، ابقى بالمنزل ومارس التمارين الرياضية".

وفى سياق آخر كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، عن تفاصيل الحجر المنزلى، حيث تقضى الوقت مع صديقتها وأولادها، بالإضافة إلى إنهاء بعض الأمور في عملها، فضلا عن الطبيخ والراحة التي تقضيها مع عائلتها.