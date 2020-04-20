وصول سون لاعب توتنهام إلى معسكر تدريبي في كوريا الجنوبية

متابعة بتجــــــــرد: وصل اللاعب الكوري الجنوبي ولاعب توتنهام الإنكليزي سون إلى كورية الجنوبية للإنضمام إلى معسكر تدريب بحري للخدمة الوطنية بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية. إنضم سون البالغ من العمر 27 عاماً إلى مشاة البحرية الكورية الجنوبية في معسكر تدريب في جزيرة جيجو الجنوبية حيث سيكمل تدريبه الأساسي لمدة ثلاثة أسابيع.

وبموجب القانون الكوري الجنوبي قبل سن 28 عاماً يجب عليك إكمال 21 شهراً من الخدمة الوطنية ما لم تحصل على إعفاء، حيث حصل سون على هذا الإعفاء بعد فوزه بذهبية مع بلاده في دورة الألعاب الآسيوية في عام 2018 لكنه اختار إجراء التدريب قصير المدى الآن.

كشف مسؤول في مشاة البحرية عن الجدول المرهق الذي سيواجهه سون خلال الخدمة الإلزامية.