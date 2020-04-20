الأمير هاري وميغان ماركل يقطعان العلاقات مع أكبر أربع صحف بريطانية

متابعة بتجـــــــرد: أفادت وسائل الإعلام البريطانية، أنّ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قطعا العلاقات مع 4 من أكبر الصحف الشعبية البريطانية.

فبحسب وكالة “رويترز”، صرّح الأمير السابق وزوجته، أنهما سينتهجان سياسة “عدم الارتباط” مع تلك الصحف وهي كل من “ذا صن” ، “ديلي ميل”، “ديلي إكسبريس”، و”ديلي ميرور”.

وبموجب القرار الجديد لن يشارك الأميران أي صور أو أخبار جديدة لهما مع هذه الصحف الأربعة، وربما يتم منعها من حضور فعالياتهما الإعلامية.

من جهة أخرى، شدّد الثنائي الملكي في رسالة له إلى وسائل الإعلام: “إن هذه السياسة لا تتعلق بتفادي الانتقاد ولا تتعلق بوقف النقاش العام أو الرقابة على التغطية الدقيقة”.

وأضاف الزوجان: “لوسائل الإعلام كل الحق في التغطية وأن يكون لها رأي بشأن دوق ودوقة ساكس سواء كان جيداً أو سيئاً. ولكن لا يمكن أن يعتمد ذلك على كذبة”.