. أسما شريف منير توجه رسالة لزوجها محمود حجازي

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت في الصورة أسما شريف منير وزوجها الفنان محمود حجازي يصفف لها شعرها، وعلقت عليها قائلة: "كتير بيكون مشغول بس في لحظات بيكون عايز يحسسني انه جنبي، من أهم لحظات حياتي، حقيقي بمتن ليها".

كانت الإعلامية وخبيرة المكياج أسما شريف منير، أزالت كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة "إنستجرام" الخاصة بها.

وأثار هذا الأمر كثيرا من التساؤلات حول علاقتهما وهل انفصلا أم هناك خلافات جعلتها تتخذ هذه الخطوة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أسما شريف منير توجه نصائح لمتابعيها

أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بـ نيو لوك جديد