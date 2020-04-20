القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت نسرين طافش بالفيديو وهي تمارس رياضة اليوجا داخل منزلها بالتزامن مع شم النسيم.
وعلقت نسرين طافش علي الفيديو قائلة ""أعظم رحلة لأي شخص هي الرحلة إلى الداخل". #غير معروف
# الرياضة_بالبيت # اليوغا# اهتم_بنفسك # خليك_بالبيت".
يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.
وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد نسرين طافش تبرز رشاقتها في ممارسة اليوجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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