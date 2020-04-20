حازم إمام يحتفل بشم النسيم على طريقته الخاصة

شارك حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق جمهوره بصورة جديدة له مع أسرته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حازم إمام في الصورة مع بناته وهم يحتفلون بشم النسيم باللعب داخل حديقة منزله وعلق عليها قائلا: "happy Easter".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ماشاء الله كل سنه وانتم طيبون" و " ربنا يباركلك فيهم" و " منورين الدنيا".

ويحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم كعادة سنوية ممتدة من الحضارة المصرية القديمة بمظاهرها المختلفة بالأطعمة الخاصة المميزة لهذا اليوم.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أحدث ظهور لعبير صبري عبر "إنستجرام" برفقة زوجها

ميريهان حسين تثير فضول متابعيها عبر "إنستجرام"