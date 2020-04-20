تيم حسن يحسم خروج "الهيبة" من دراما رمضان

حسم النجم السوري تيم حسن مسألة خروج الجزء الرابع من مسلسله "الهيبة"، من منافسات موسم دراما رمضان 2020.

وقال تيم حسن، في منشور عبر حسابه على موقع إنستغرام: "جبل في قيلولة خارج رمضان.. حبايبنا نعلمكم بتوقيت عرض الهيبة_الرد، لاحقاً، و‎ فـور تحديده إن شاء الله وصــحــتكم بــالــدنـيـا".

ويشهد الجزء الرابع من المسلسل إسناد البطولة النسائية إلى الممثلة السورية ديمة قندلقت، بعد نجمات الأجزاء الثلاثة للمسلسل وهن نادين نسي نجيم، وسيرين عبد النور ونيكول سابا.

وفي أحداث الجزء الرابع يعود جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يحمد عقباها.

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أول تعليق من تيم حسن على وقف "الهيبة"