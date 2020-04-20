شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون يوضح كيف أصبح أفضل مع زوجته بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم داوين جونسون واحد من أهم النجوم علي مستوي العالم، حيث يمتازبعقلية متميزة منذ أن كان مصارع وحتي صار من أفضل نجوم هوليوود، وبالتالي فإنه يحظى بشعبية كبيرة يحاول يستغلها مؤخراً من خلال مجموعة من الفيديوهات اليومية مع الجمهور عبرالسوشيال ميديا منذ كورونا يجاوب فيها علي أسئلة متابعيه ويتطرق لأمور لم يسبق له التحدث فيها خلال مسيرته الفنية.

داوين جونسون أو ذا روك كما يحلو لجمهوره تسميته تحدث مؤخراً حول كيفية العلاقة بين الزوجين لتخطي ملل كورونا وما يحتمه من بقاء في المنزل لفترة طويلة بعدما تعرضت الحياة لشلل تام بسبب اجتياح الفيروس.

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جونسون تحدث عن تجربته الشخصية مع زوجته الذي تزوجها رسمياً العام الماضي ليقول : "أدركت بسرعة مع زوجتي أن تلك الفترة صعبة للغاية، وبالتالي علينا أن نتفهم بعضنا بصورة أكبر، خاصة أن البقاء في المنزل ومستجدات الحياة بعد كورونا تضطر الشخص أحيانا إلي العصبية والغضب بسرعة، وبالتالي تعلمنا معاً مع مرور الأيام أن نكون مستمعين أفضل لبعضنا البعض خلال الفترة الأخيرة قائلاً : أفضل الأمور التي تعلمتها مؤخراً مع زوجتي هو الاستماع بصورة أكبر حيث تطورنا وصرنا نستمع لبعضنا البعض متي تحدثنا حتي يشعر كلانا بأنه محل تقدير من الجانب الآخر".

كما أكد جونسون أن كثيراً من الأزواج لا يتمكنوا من الاستماع لبعضهم، ولم يكونوا يتفهموا ذلك بسبب مشاغل الحياة، ولكن بسبب مستجدات كورونا، لابد من التمتع بهذا الأمر حتي يتمتعوا بحياتهم.