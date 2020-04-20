شكرا لقرائتكم خبر عن تلوين بيض وتزيين هدايا.. هكذا احتفلت رولا سعد بعيد الفصح وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية رولا سعد، بعيد الفصح المجيد وشم النسيم وأعياد الربيع، على طريقتها الخاصة بصحبة عدد من الأطفال المقربين لها، وقامت بتلوين البيض مثل العادات المتبعة في الوطن العربي.

وقالت رولا سعد خلال فيديو خاص لـ"الخليج 365"، كل عام وأنتم بخير، إحنا في بيروت ملتزمين بطقوس عيد الفصح مثل كل عام، ولكن ليس بنفس الفرحة التي تعودنا عليها كل عام، لأن في ناس بتتعذب وتتألم بسبب فيروس كورونا، ولكننا قررنا نحتفل من داخل المنزل وقمنا بتلوين البيض وتزيين بعض الهدايا البسيطة التي نهديها لأصدقائنا المقربين لنا.

انتهت المطربة اللبنانية رولا سعد من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان" جننى"، وهي من كلمات الشاعر أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، ومن المقرر طرحها بموسم الصيف عقب الانتهاء من كل تفاصيلها من مكساج وماستر وانتهاء أزمة فيروس كورونا.

من ناحية أخرى تأجل تصوير كليب رولا سعد، الذى يحمل اسم "ملكة فى الجمال"، وهى من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان محمد محيى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن إخراج زياد خوري.

Advertisements

وكان من المقرر أن يتم تصوير الكليب في أوكرانيا وسوريا، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وغلق المطارات، ولم يتم تحديد موعد تصويره حتى الآن حسبما أكدت المطربة اللبنانية رولا سعد لـ"الخليج 365".

وطرحت رولا مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتيدة جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.