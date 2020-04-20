شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى مع أمير كرارة من كواليس "الاختيار": منسى الأسطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى المخرج بيتر ميمى بقرب عرض مسلسله "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، ونشر عددا من الصور التى تجمعه ببطل العمل كرارة، معلقًا: "منسى الأسطورة"، وذلك بعد أيام من منشوره الذى أبدى فيه فخره بمشاركته فى إخراج عمل يتناول بطولات أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏ عام 2017 .

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو ‏التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل ‏أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك ‏عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات ‏وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، ‏أسطورة الصاعقة‎.‎

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ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث المسلسل، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎

مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎

ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر ‏دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه ‏الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث ‏تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" و"كازابلانكا‎".‎