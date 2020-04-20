شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"محمد على رود".. مسلسل خليجى يتناول حياة الكويتيين فى ‏الأربعينات (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مسلسل "محمد علي رود" على إحدى القنوات الخليجية ضمن باقة الأعمال ‏الدرامية لشهر رمضان ويتناول العمل مجموعة من القضايا خلال أربعينات القرن ‏الماضي وقصص التجار الكويتيين الذين جمعهم البحر في قالب تشويقي يسلط الضوء ‏على قيم الأمانة والوفاء والصداقة.‏

تدور أحداث المسلسل بين شواطئ الكويت وطريق محمد علي في وسط مدينة ‏مومباي الهندية، وتبدأ من الكويت تحديداً من بيت النوخذه شهاب وزوجته فوزية وبناته ‏الثلاثة مريم وموزه ومنيرة، حيث يستعد شهاب إلى السفر للهند، في حين تخبئ ‏زوجته سراً غامضاً ورثته من أمها ويؤثر على النساء فقط، لتنقل هذه اللعنة إلى ابنتها ‏مريم. ومن ثم تأتي شخصية سلطانة لتعمل خادمة في بيت شهاب، إلا أنه مع مرور ‏الوقت يكتشفون أنها جاءت لتصلح خطأ قديم دام أكثر من 30 عاماً.‏

ونتعرف على قصة حسين الشاب الطموح الذي قام برعاية والدته وأخيه الصغير ‏عبدالله منذ وفاة والده، وهو الآن رئيس البحارة الصغير ومساعد قبطان السفينة التي ‏سيبحر فيها شهاب إلى الهند والذي لا يعلم أنها ستكون رحلته الأخيرة بسبب جشع ‏قبطان السفينة.‏

ومن الجانب الآخر للقصة، نتعرف في مومباي على عبد الوهاب بن شملان الذي ‏يهابه معظم التجار الكويتيين وينظرون له كالعراب، فعلى الرغم من تجارته إلا أنه يواجه ‏الإفلاس ولا يعرف بهذا الأمر أحد، وكي لا يخسر مكانته الاجتماعية والمالية يبدأ ‏بتهريب الذهب من الهند إلى الكويت ليصبح أكبر المهربين في المنطقة، كما يعمل مع ‏تجار أقل منه مكانة لتسهيل عمليات التهريب، كالتاجر مشاري المجدمي وهو شريك ‏النوخذة شهاب، حيث يعمل مشاري على تهريب الذهب دون إعلام شريكه بذلك.‏

ويتطرق العمل أيضا إلى قصة نجلاء ابنة التاجر مشاري، الفتاة الجميلة التي لم تزر ‏الكويت وتقع بحب البحار الكويتي حسين، اللذان يعيشان قصة حب جميلة بعيداً عن ‏كل التعقيدات الاجتماعية حولهما، إلى أن تحدث حالة وفاة تغير حياتهما للأبد.‏

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المسلسل من بطولة كوكبة من النجوم الخليجيين والعرب، من بينهم سعد الفرج، ‏وجاسم النبهان، ومحمد المنصور، وخالد أمين، وزهرة الخرجي، وبثينة الرئيسي، ‏وهيفاء عادل، وحسين مهدي، وعبدالله بهمن والفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني ، ‏وهو من تأليف محمد أنور، وإخراج مناف عبدالله.‏