شكرا لقرائتكم خبر عن 40 فنانا وفنانة فى حملة تطوعية لتقديم أغنية "عطسة كوكب" للتوعية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 40 فنانا وفنانة تطوعوا لتقديم أغنية للتوعية من فيروس كورونا بعنوان "عطسة كوكب" أخرجها الفنان محمد فاضل القباني وكلمات وغناء وتوزيع الفنان محمد خالد، حيث جاء الكليب ضمن حملات التوعية الاحترازية ضد فيرس كورونا المستجد، حيث دارت فكره الكليب عن مشاركة الفنانين بمشاهد مصورة من داخل منازلهم يغنون و يشخصون الكلمات المغناه في إطار كوميدى.



عطسة كوكب

ويشارك في الكليب حوالى اربعين فنان متطوع من مصر وخارجها منهم من داخل مصر : سامح بسيونى، إسلام عبد الشفيع،عفروتو، شيرى كمال، هند عابدين، فيولا فايز، معتز البنا، شيرى المصرى، سلمى الجيادى، إسراء أحمد، علاء حلمى، محمد عبد الوهاب، محمد بريقع، فاطمة أحمد، محمد عبد الصبور، محمد مسعد، أحمد المليجى، مصطفى الشعراوى، عادل سعيد، إيهاب يونس، هدير السيد، أحمد طارق، إبراهيم الفرن، سامح الحضرى، بوسي الهوارى، محمد فاضل، يسرا الجندى، سلمى جابر، مصطفى المليجى، أحمد جابر، محمد خالد.

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أما الفنانين المشاركين من خارج مصر هم: الفنان محمد التيتى من دولة فلسطين، و الفنان إيهاب زاهدة من دولة فلسطين، والفنان عبد الفتاح عشيق من المملكة المغربية كما جاء النجم رضا ادريس ضيفا شرفيا مشاركا بالكليب وشارك ايضا بالكليب عدة راقصين بقيادة الكابتن محمد ميزو وفرقته الاستعراضية وهم: سارة عبد الحميد، إيمى عادل، أيه عادل، دينا السعيد، أميرة سامى، ندى السعيد.

يذكر ان الفنان محمد فاضل ممثل ومخرج ومسؤل عن مواقع وصفحات مهرجانات دولية مثل مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي ،مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، مهرجان مسرح بلا انتاج الدولى، مهرجان نقابة المهن التمثيلية بالاسكندريه ، وايضا إدارة الحملات الدعائية للعديد من العروض المسرحية التابعة للبيت الفنى للمسرح والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية والقطاع الخاص.