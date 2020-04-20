شريف منير: "نفسى أنام وأصحى ملاقيش السوشيال ميديا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان شريف منير، أن أكثر خطر يواجه العالم السوشيال ميديا، وأن من اسماها مواقع التواصل الاجتماعى كاذب، لأنها تفرق بين الناس، وفككت بعض الأسر عن بعضها وزادت الكراهية والانهيار الأخلاقي.

وقال شريف منير، عبر حسابه بموقع انستجرام: "أكبر خطر ممكن يواجه العالم كله السوشيال ميديا، اللي سماها تواصل اجتماعي دة كداب لأنها بتفرق مش بتربط بين الناس، فككت الأسر عن بعضها، زادت الكراهية وانهيار الأخلاق. نفسي أنام وأصحي ملاقيش السوشيال ميديا".

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شريف منير

يشار إلى أن الفنان شريف منير حرص على توجيه رسالة دعم وشكر للأطباء والممرضين الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر منير في مقطع فيديو له ن داخل منزله عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وقال: "أنا بشكركم جدا جدا، وبشكر الدكاترة اللي بيتعبوا علشان يقاوموا هذا الفيروس اللعين، أنا بعتبرهم مقاتلين على الجبهة زيهم زي اللى في سينا وكدا، باقي علينا احنا كشعب اننا نساعدهم ونقعد في بيتنا قدر الإمكان"، مضيفاً: "أنا كممثل بنزل أصور لحد النهاردة لأن طبعا رمضان داخل علينا، وبتعرض طبعا لناس أشوفها كتير، بس ببقي واخد حذري قدر الإمكان، أنا بشجع الجيش الأبيض، وحقيقي بقولكم متشكرين جدا جدا".

ويشارك النجم شريف منير فى بطولة مسلسل النجمة ياسمين عبد العزيز "ونحب تاني ليه"، إلى جانب كريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.