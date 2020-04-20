وحوش الصاعقة المصرية.. رجالة منسى فى كواليس تصوير مسلسل الاختيار "صورة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج بيتر ميمي على مشاركة متابعيه بصورة من كواليس تصوير مسلسله "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والتي يجسد فيها بطولات الشهيد أحمد صابر منسي قائد كتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث" في مدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابي في سيناء.
ونشر ميمي صورة للنجم أمير كرارة وهو يتوسط وحوش الصاعقة المصرية الذين يشاركونه في بطولة المسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، قبل أيام من عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك عمليات الإبهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، أسطورة الصاعقة.
ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.
مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" و"كازابلانكا".
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