شكرا لقرائتكم خبر عن وحوش الصاعقة المصرية.. رجالة منسى فى كواليس تصوير مسلسل الاختيار "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج بيتر ميمي على مشاركة متابعيه بصورة من كواليس تصوير مسلسله "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والتي يجسد فيها بطولات الشهيد أحمد صابر منسي قائد كتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث" في مدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابي في سيناء.

ونشر ميمي صورة للنجم أمير كرارة وهو يتوسط وحوش الصاعقة المصرية الذين يشاركونه في بطولة المسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، قبل أيام من عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو ‏التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل ‏أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك ‏عمليات الإبهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات ‏وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، ‏أسطورة الصاعقة‎.‎

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