شكرا لقرائتكم خبر عن رقص ورنجة وفسيخ.. داليا البحيرى تحتفل بعيد شم النسيم فى أجواء عائلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة داليا البحيري، على الاحتفال بأعياد شم النسيم وسط أجواء عائلية في منزلها، ونشرت عبر حسابها بموقع انستجرام مجموعة فيديوهات وصور مع نجلتها وهي ترقص في حديقة المنزل.

وظهرت البحيري وهي ترقص مع ابنتها وهم يرتدون نفس الملابس في اجواء عائلية وعلى الحان اغنية "الدنيا ربيع" للراحلة سعاد حسني.

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وعلى سياق آخر، أوضحت البحيري، لـ"الخليج 365" أن هناك بعض التفسيرات الخاطئة للمنشور الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك" والذى تهاجم فيه المواطنين غير الملتزمين بقرارات الدولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وينزلون للفسحة والتنزه في الوقت الذى التزمت دالياً بالتواجد في منزلها لمدة تزيد عن شهر للوقاية من انتشار الفيروس.

وأشارت داليا إلى أنها غضبت بشدة من المواطنين الذين ينزلون من بيوتهم من أجل الفسحة والتسوق سواء بالمولات أو في العتبة وغيرها وليس لأكل عيشهم وقالت:"لا يصح أنى وغيرى نتحبس في بيوتنا علشان في ناس تانية مش ملتزمة تصعب الأمور وتجعلنا نبقى فترة أكثر في المنازل دون أي إحساس بالمسؤولية، ولو كل أناس الملتزمة اللى قاعدين في بيوتهم من شهر وأكثر لا قدر الله تعب وملقاش سرير في مستشفى بسبب الناس غير الملتزمين إيه الى هيحصل!..ودا ميرضيش ربنا".