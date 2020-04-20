شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تحتفل بشم النسيم وتشيع البهجة حول مستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم بإرسال قافلة لتستقر بجانب أحد مستشفيات العزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وقامت ببث الأغانى والتحية لهم عبر ميكروفونات من خارج المستشفى، وذلك تضامنا مع المصابين، وكى ترفع من روحهم المعنوية فى أعياد الربيع، والترفيه عنهم فى فترة حجرهم الصحى، متمنية لهم الشفاء.

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وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، إن ذلك النشاط يأتى من منطلق حرص الشركة على تحية جيش مصر الأبيض وكل العاملين فى القطاع الطبى، خاصة من يعملون فى مستشفيات العزل والذين يقفون فى المقدمة فى المجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كوفيد 19، قد تفاعل المصابون والعاملون بالمستشفى مع جو الربيع الترفيهى الذى تم بثه من خارج المستشفى.

وقال "صالح" إن هذه اللافتة بناء على قرارات إدارة الشركة برئاسة تامر مرسى، والذى حرص على عمل أكثر من مبادرة لجيش مصر الأبيض، ومتابعته لحالة المصابين فى العزل، ومن هنا كان الحرص على الترفيه عنهم جزءا من المسئولية المجتمعية لمجموعة المتحدة.