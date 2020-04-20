شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم حسام داغر القصير شاهد وحيد أون لاين فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم سيناريو و حوار حسام داغر وتامر نبيل مخرج فني سهي داغر ومدير التصوير أمجد الحجار وهندسة صوتية إيهاب عصمت و موسيقي تصويرية علي حامد وتصحيح الألوان سامي كامل ومونتاج أحمد شاهين.
من جانب أخر يشارك حسام داغر في مسلسل "النهاية" رمضان المقبل وهو فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه على شبكة قنوات ON وبطولة يوسف الشريف ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى، حيث تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2120.
ويعود النجم يوسف الشريف بـ"النهاية" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.
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