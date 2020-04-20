أحمد مكي بـ"لحية طويلة" في أحدث ظهور له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد مكي جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر"مكي" في الصورة بـ"لحية" طويلة، كما وضع "بندانة" على رأسه، وعلق: "كل سنة وانتم طيبين".

وتعاقد النجم أحمد مكي، على فيلم جديد من إنتاج أحمد السبكي، ليعود من خلاله مكي إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات منذ أن قدم فيلم "سمير أبو النيل" الذي لم يحقق النجاح المتوقع.

الفيلم الجديد تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي في أول تجربة كوميدية له.