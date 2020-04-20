بينها أفلام مغامرة ورسوم متحركة.. أبرز أفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تتنافس قنوات الأفلام هذه الفترة، لجذب قطاع كبير من الجماهير، بمجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

قناة MBC 2

في تمام الـ10 مساءً، الجمهور على موعد مع فيلم الرسوم المتحركة Coco، إنتاج عام 2017، الفيلم من إخراج لي إنكريش.

تدور أحداثه حول صبي يبلغ من العمر اثني عشر عاما يدعى ميجيل، يطلق سلسلة أحداث متعلقة بسر يعود لقرن من الزمن تؤدي إلى لم شمل عائلي استثنائي.



وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل، تعرض القناة فيلم المغامرة The Water Horse، إنتاح 2007، من بطولة إميلي واتسون وديفيد موريسي وبراين كوكس.



تدور أحداثه حول صبي وحيد يكتشف بيضة غامضة تفقس ويخرج منها مخلوق بحري من أسطورة اسكتلندية.

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في تمام الساعة الـ9 مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس"، الفيلم الدرامي Gone Baby Gone، إنتاج عام 2007، الفيلم بطولة كيسي أفليك، وكتابة وإخراج بن أفليك.

تدور أحداثه حول محققين خاصين، يتم تكليفهما بمتابعة قضية اختطاف طفلة في الرابعة من العمر في بوسطن، بعدما عجزت الشركة عن إحراز أي تقدم في حل القضية، فيوجهان تجار مخدرات وأفراد عصابة ومتحرشي أطفال في خضم القضية.

وفي تمام الساعة الـ11مساءًا، تعرض القناة فيلم The Judge، إنتاج عام 2014، إخراج ديفيد دوبكين وكتابة نيك سشينك.

تدور أحداثه حول محام ناجح يعود إلى موطنه، ليكتشف بأن والده الذي انفصل عنه منذ فترة بات مشتبه به في ارتكاب جريمة قتل، الآن وقد بات في داخله رغبة عارمة في الوصول إلى الحقيقة، يتحتم عليه التواصل من جديد مع العائلة التي تركها منذ سنوات.

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وفي تمام الـ 11 والنصف مساءً تعرض قناة "إم بي سي أكشن"، فيلم الجريمة Public Enemies، إنتاج عام 2009.

تدور أحداث الفيلم حول شخص لص مصارف مراوغ ذو شخصية مؤثرة تربع على قائمة أهم المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي بوصفه "عدو الشعب الأمريكي رقم واحد"، يواجه مطاردة شرسة من قبل أحد أفضل العملاء الفيدراليين يدعى ميلفين بورفيس، وينخرط في لعبة متصاعدة من الكر والفر.

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وفي تمام الـ10 مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية، فيلم London Paris New York، إنتاج عام 2012، بطولة علي ظفر وأديتي راو هيداري.

تدور أحداث الفيلم حول طالبين يلتقيان في لندن ويقعان في الحب، فيسعيان معاً لإنجاح علاقتهما عن بعد التي استمرت لمدة ثماني سنوات.