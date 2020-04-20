فيديو| "أنت بابايا ولا أنت لاقيني".. إيمي سمير غانم تغني لـ"فطوطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت إيمي في الفيديو وهي تغني أغنية "أنت بابايا ولا أنت لاقيني"، التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي تحمل في يدها دمية فطوطة الشهيرة.

وعلقت إيمي على الفيديو: "كل سنة وأنتم طيبين".

وشاركت الفنانة إيمي في رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع والدها الفنان سمير غانم.