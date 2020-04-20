بعد تأكيد عرضه في رمضان.. أحمد فهمي عن "اللعبة": "مسلسل حلو أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد فهمي البوستر الدعائي لمسلسل "اللعبة"، بطولة شيكو وهشام ماجد، والذي سيخوض السباق الرمضاني هذا العام.

وعلق فهمي على البوستر: " مسلسل اللعبة كسر الدنيا على شاهد .. وأخيرا هيتعرض فى رمضان على شاشات التليفزيون ... مسلسل حلو أوى وإن شاء الله يكسر الدنيا ... دائما انتو الأجمد والأكثر ضحك ...إخواتى".

يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض لأول مرة علة منصة شاهد، وحظى بمشاهدات عالية على المنصة مما قررت شيكة إم بي سي عرضه على شاشة التليفزيون في رمضان المقبل، على "إم بي سي مصر".

وكان الفنان أحمد فهمي ظهر في إحدى حلقات المسلسل كضيف شرف.

يُذكر أن مسلسل" اللعبة"، من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب ورجاء الجداوي، ومن إخراج معتز التوني.