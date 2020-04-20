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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تصدرت حنان ترك قائمة الأكثر بحثا في جوجل اليوم، وذلك بعد تغرية منسوبة لها تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فما الحكاية؟
البداية من سكرين شوت من موقع تويتر لحساب "مزيف" يحمل اسم حنان ترك كُتب فيه: ""كم تمنيت لو حذفوا جميع أفلامي التي كنت فيها بلا حجاب… الحمد لله الذي هدانا".
وبالدخول على حساب حنان بـ"تويتر"، ستجد صورة الحساب مختلفة تمام عن الصورة التي تضمنتها التويتة المنسوبة لها، كما أن حساب حنان ترك على "تويتر" موثق، ونادرًا ما تغرد بأي رسالة عليه.
التويتة تمت مشاركتها الآف المرات على موقع فيسبوك وإنستجرام، وجاءت حنان ترك في قائمة الأكثر بحثا بموقع جوجل.
في عام 2006 قرّرت حنان ترك ارتداء الحجاب، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"، حتى قررت الاعتزال في العام 2012بعد أخر أفلامها "المصلحة"، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده الفنان أحمد السقا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تويتة"مزيفة".. حنان ترك الأكثر بحثا في "جوجل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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