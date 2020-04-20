اَسر ياسين يكشف عن بوسترات جديدة لمسلسل "بـ ١٠٠ وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

كشف الفنان اَسر ياسين، عن بوسترات جديدة لمسلسله الجديد "بـ ١٠٠ وش".

ونشر آسر، البوسترات الجديدة للمسلسل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " بـ ١٠٠ وش، رمضان ٢٠٢٠، إنتاج العدل جروب، إخراج كامله أبو ذكري، مدير التصوير كريم نادر".

مسلسل "100 وش" كان يحمل اسم" النصابين"، ويشارك بطولته نيللي كريم وآسر ياسين وعدد من الفنانين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن المسلسل يعرض حصريًا في مصر على شاشة تليفزيون الحياة