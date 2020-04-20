فيديو| بينهم ياسمين صبري.. قائمة "ضحايا" برنامج "رامز مجنون رسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرحت قناة "إم بي سي مصر"، البرومو الرسمي لبرنامج"رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، والذي يعرض على قناتها حصريا خلال شهر رمضان.

ونشر رامز نفسه، البرومو عبر حسابه على تويتر، وعلق : "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

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وظهر في البرومو عدد من الفنانين في مقدمتهم فيفي عبده الضحية الدائمة لرامز في معظم برامجه، وياسمين صبري، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، وغادة عادل، وبدرية طلبة وريهام عبدالغفور وعبدالله بالخير، وبسمة ونبيلة عبيد وباسم ياخور وعبدالباسط حمودة وأروى جودة، والمطربة الشعبية بوسي وحمو بيكا وحسن شاكوش، ومحيي إسماعيل وحمدي الميرغني، ومحمود كهربا وعلي معلول وطارق حامد نجوم الأهلي والزمالك.

برنامج رامز مجنون رسمي يُعرض بشكل حصري على قناة إم بي سي مصر.