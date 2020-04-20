بوسي شلبي بعد تبرعها لـ"تحيا مصر": "كلنا هنتعالج في الحميات محدش هيروح باريس أو لندن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي في إطلاق صندوق "تحيا مصر" لـ3 قوافل محملة بالمواد الغذائية لعدد من المحافظات، لمساعدة أسر العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعربت بوسي عن سعادتها بالمشاركة في الحملة، مؤكدة أنها لم تكن أول مرة لها بينما شاركت في حملات مماثلة لصندوق تحيا مصر: "جهة بثق فيها".

وقالت بوسي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تحيا مصر هي الجهة اللي كلنا بنتبرع لها وأنا من بداية الأزمة وتحديدًا خلال حملات التبرع اللي أطلقها الفنانين شاركت في التحدي لما رشحتني الفنانة لطيفة، وقولت إني هتبرع لتحيا مصر".

وأضافت: "مش هتبرع لمكان تاني لأني دايما بشوف إن الجهة دي بتعمل كل حاجة مظبوطة، وبتوصل الحاجة للمحتاجين، وشوفت ده بعيني أكتر من مرة".

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وعن تفاصيل مشاركتها في الحملة، قالت "بوسي"، إن القائمين على صندوق تحيا مصر أبلغوا المتبرعين بالموعد: "قالوا للناس اللي اتبرع يجيي يشوف تبرعاته وهي رايحة لمكانها الصحيح، وأنا طلعت معاهم وكان معايا رجاء الجداوي".

وعن سبب تصويرها لمحتويات القوافل، أكدت بوسي شلبي أن كل هدفها أن تنقل للمتبرعين وغيرهم أن أموالهم في مكانها الصحيح، كاشفة: "الحقيقة كانوا عاملين حاجة مشرفة وكويسة جدا من التغليف للمحتويات كل حاجة كانت على أعلى جودة فالناس تتبرع وهي مغمضة".

وتابعت: "واجب علينا كلنا نتبرع ونساعد ونساهم لأن تحيا مصر من المصريين للمصريين محدش له فضل على حد، والمسألة ملهاش علاقة بفقير أو غني ورسالة بـ5 جنيهات بتفرق، مش شرط نتبرع بملايين لو كل واحد فينا اتبرع باللي يقدر عليه هتفرق جدًا".

وأوضحت الإعلامية: "أنا ممكن بكرة الصبح أصاب بالكورونا، وأحتاج لتحيا مصر إنها تحطني على الأجهزة اللي المصريين اتبرعوا ليها، ده كاس وداير على الجميع وكلنا في مركب واحدة مفيش خيار وفقوس، ولا غني وفقير كلنا هنتعالج في الحميات وعلى حساب الدولة محدش هياخد طيارة ويروح يتعالج في باريس أو لندن"، مضيفة: "أنا عاملة تأمين صحي في لندن ما نفعنيش واللي هتعالجني بلدي".