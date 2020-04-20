حكيم ينشر صورًا من حفله بـ"شم النسيم".. ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا المطرب الشعبي حكيم حفلا غنائيا، اليوم، بأحد الأماكن المطلة على النيل، دون تواجد جمهور، احتفالا بعيد شم النسيم.

ونشر "حكيم" صورًا من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"يارب ، تكونوا انبسطوا النهاردة بالحفلة، شم نسيم سعيد عليكم يارب ورمضان كريم، وان شاء الله فترة وتعدى وهنرجع احسن من الأول".

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وحرص المطرب حكيم على الالتزام بالتعليمات الاحترازية التي نصحت بها وزارة الصحة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المتجد، وأحيا الحفل رفقة فرقته فقط.

وعرض الحفل مباشرة على قنوات" dmc, ON"، اليوم، الساعة الرابعة عصراً، وقدم حكيم لأول مرة أغنية " رمضان كريم "، كما غنى مجموعة من أجمل أغانيه، ومنها أغنيات ألبومه الجديد " الراجل الصح ، قلبي يا ناس ، سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى ، الجارسون، رقصونى ، آه بحبه".

وشارك في الحفل أيضا إلى جانب حكيم، كل من محمود العسيلي ومحمد الشرنوبي.